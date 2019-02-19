نسليهان أتاغول متّهمة بخداع جمهورها بسبب إعلان شامبو

انتقدت خبيرة الموضة التركية بيرجان بالي بشدّة في إطلالة تلفزيونية لها، شعر نسليهان أتاغول غير الصحّي، وقالت إنّ نسليهان لا تتمتّع بشعر يخوّلها أن تكون وجهاً إعلانياً لشركة شامبو شهيرة كما هي اليوم.

وطالبت بالي من المشاهير والشركات التوقّف عن خداع الناس بإعلاناتهم.

وكانت نسليهان قد وقّعت عقداً مع شركة شامبو عالمية للترويج لمنتجاتها في تركيا، حتى أن إعلانها دبلج إلى اللغة العربية، وكانت تظهر في إطلالاتها المصوّرة بشعرٍ مصفف، إلا أنّها في إطلالاتها اليومية، كانت تبدو مشعثة الشعر، والملابس، ما دفع بخبيرة التجميل إلى وصفها بالمخادعة، التي تنصح النساء بالاهتمام بشعرهن، وتظهر بمظهر مهمل.