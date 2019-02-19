لهذه الأسباب غابت نبهات تشهري عن زفاف هازال كايا

بعدما أثار غياب الممثلة التركية نبهات تشهري عن حفل زفاف الممثلة هازال كايا الذي أقيم الأسبوع الماضي، أكّدت صحيفة Posta التركية أن نبهات لم تحضر بسبب وعكة صحيّة ألمّت بها.

وقالت الصحيفة إنّ هازال دعت نبهات إلى حفل زفافها، وأكّدت الممثلة الكبيرة حضورها، إلا أنّها أصيب بعارض صحّي ما دفعها إلى الاعتذار من هازال.

وذكرت الصحيفة أنّ نبهات ستقوم بزيارة هازال في منزلها الأسبوع المقبل لتهنئتها.

يذكر أن نبهات وهازال شاركتا في مسلسل "العشق الممنوع"، حيث لعبت نبهات دور فيروز خانم، ولعبت هازال دور نهال، وقد راهنت نبهات على مستقبل هازال الفني واعتبرت أنّها ستكون نجمة تركيا الواعدة.