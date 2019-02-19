شاهد.. خالد عبد الرحمن غاضب بعد شائعة وفاته في حادث سير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 فبراير 2019 12:54 صباحاً -

عبر الفنان السعودي خالد عبد الرحمن عن غضبه من انتشار أخبار وشائعات حول وفاته اليوم في حادث سير، ونشر فيديو على حسابه بانستقرام للرد على هذه الشائعات وتوعد مروجها باللجوء للقضاء.

وقال خالد عبد الرحمن في الفيديو الذي نشره على حسابه بانستقرام:” أسعد الله صباحكم بالخير ويسعدكم الله بما يسركم ان شاء الله.. احبابي أطمنكم أنا بخير، والشخص الذي تسبب في هذه الشائعة فيه تدابير باقامة دعوى وشكوى ضده وباذن الله يتأدبوا.. تحياتي ليكم خالد عبد الرحمن”.

وأثار الفنان خالد عبد الرحمن القلق لدى جمهوره بعد تداول شائعة وفاته في حادث سير اليوم، قبل ان يعلق بنفسه لطمأنة جمهوره، ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يتعرض بها خالد عبد الرحمن لشائعات الوفاة بعد تداولها منذ فترة أيضاُ على خلفية تعرضه لوعكة صحية.