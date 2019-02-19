إليسا تعلن موقفها من الزواج المدني في لبنان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 فبراير 2019 12:54 صباحاً -

رفعت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ الصوت عالياً من أجل حلّ قضية الزواج المدني في لبنان، وكتبت في تعليق نشرته عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي وجّهتها الى وزيرة الداخلية اللبنانية ريّا الحسن جاء فيها ” صرنا بسنة 2019 وبعدن بعض تجّار الدّين بيكفّرو كل حدا بيحكي عن الزواج المدني، بس بيقبلوه لما يكون برات لبنان. الدولة المدنيّة ما بدا ناخد إذن من حدا والله يقويكي”.

وكان الموضوع قد أثير في لبنان منذ أيام، عندما أعلنت وزيرة الداخلية الحالية ريا الحسن أنّها ستمضي قدماً في موضوع إقرار الزواج المدني في لبنان، خصوصاً أنّ الدولة اللبنانية تعترف بعقود الزواج المدنيّة المعقودة في الخارج وتسجّلها في دوائر الأحوال الشخصية.

يذكر أن هذه ليست المرّة الأولى التي تداف إليسا عن قضايا إجتماعية فقد سبق أن علّقت عن زواج القاصرات، وساهمت في دعم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتعزيز الصحّة النفسيّة من خلال الخضوع لجلسات علاجية لدى الطبيب المختص وغيرها.