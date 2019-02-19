شاهد.. مصري يلقي زوجته من البلكونة… وردة فعلها بعد إنقاذها تثير الدهشة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 فبراير 2019 12:54 صباحاً -

شهدت منطقة فيصل، بمحافظة الجيزة في مصر، اليوم الإثنين، حادثة مفجعة، إذ حاول زوج إلقاء زوجته من “بلكونة” الدور الثاني؛ إلا أن صراخ الزوجة، جعل الأهالي يُسارعون لإنقاذها.

غير أن المفاجأة أن الأجهزة الأمنية بالجيزة أكدت أنها لم تتلق أي بلاغ بشأن هذه الواقعة، موضحا أن المجني عليها لم تحرر محضرا ضد زوجها في القسم.

وأشار المصدر إلى أن شرطة النجدة أو قسم شرطة الهرم لم يتلقيا أي بلاغ من السيدة أو من الأهالي بخصوص الواقعة، مضيفا أنه إذا ثبت وجود محاولة متعمدة لإيذاء السيدة من قبل زوجها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأوضح المصدر أن شاهد عيان أكد أن بطلة الفيديو حاولت الانتحار بسبب خلافات زوجية، وأنها تزوجت منذ نحو 7 أعوام، لكن زوجها دائم التشاجر معها.