ماجد المصري: "زلزال" سيجمعني بـ محمد رمضان.. وهذا موعد تصوير "البدلة 2"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفَ الفنان ماجد المصري عن مشاركته في دراما رمضان 2019 من خلال مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان، مشيرًا إلى أنه سيبدأ التصوير مارس المقبل.

وقال ماجد في لقاء خاص مع "فوشيا"، إنّ "زلزال" أول عمل فني يجتمع فيه مع محمد رمضان، متمنيًا أن يُحقق النجاح المنتظر في الماراثون الرمضان القادم.

وأوضح الفنان المصري أنه أوشك على الانتهاء من تصوير مسلسله "بحر" بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم، لافتًا إلى أنه لا يعلم موعد عرضه على الفضائيات.

وتحدّث ماجد المصري عن آخر تطورات تصوير الجزء الثاني من فيلم "البدلة" مع تامر حسني وموعد بدء التصوير.