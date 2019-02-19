سليم عساف: الغناء واللحن هما كل حياتى وبخاف من التمثيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب والملحن سليم عساف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه عرض عليه فى الفترة الأخيرة مجموعة من السيناريوهات المختلفة، ولكنه حتى الآن لم يستقر على إحداها، حيث إنه خائف من تجربة التمثيل على حد قوله، ولا يفكر فى تلك الأمر لأنه يركز فى الغناء والتلحين فى المقام الأول ولم يشغل باله بالتمثيل، لأنه مجال صعب، مضيفا أنه لو عرض عليه تجربة جيدة لايمانع من هذا القرار خاصة أنه ليس سهلا، على حد وصفه .
سليم عساف قدّم العديد من الأغانى التى لاقت نجاحاً كبيراً أخيرها أغنية "ملاك وشيطان" الذى قدمها دويتو مع المطربة ياسمين على وأغنية "شو حلو"، "مش خايف" و"كيفو قلبِك" بالإضافة إلى عدد هائل من الأغانى العربية التى حملت توقيعه بأصوات كبار النجوم مثل: إليسّا، نانسى عجرم، صابر الرباعى، نجوى كرم، كارول سماحة، رامى عياش.
وقدم خلال مسيرته البوم غنائي عام 2016 وتضمن عدد من الاغانى المتنوعة وقدم لاول مرة الاغنية المصرية عام ٢٠١٨ باغنية ملاك وشيطان مع ياسمين علي .
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