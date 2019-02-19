شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تهنئ تامر حسنى وتشكر سعيد الماروق وتعتذر لجمهورها عن المشاركة فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة زينة، على تهنئة تامر حسنى بفيديو كليب "ناسينى ليه"، واصفة الأغنية بأنها رائعة. ووجهت زينة تهنئتها للفنان تامر حسنى بقولها: "مبروك يا تموره.. حساسك وصوتك وحبى للأغنية أصلا مبروك ودايما متفوق على نفسك يا عالمى". وحقق فيديو كليب "ناسينى ليه" للفنان تامر حسنى، نجاحاً مبهراً وحقق نسبة مشاهدات عاليه عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب. وفى سياق آخر وجهت زينة، رسالة للمخرج سعيد الماروق، الذى يخرج لزينة وتامر حسنى فيلم "كل سنة وانت طيب". وعلقت زينة للماروق بقولها: " أنا مبسوطة إنى بمثل أمام كاميرا إنت خلفها الكليب تحفه فيلم قصير وصورة رهيبة". وأضافت موجهة رسالة لجمهورها: " بعتذر لجمهوري إنى لم ولن أتفق على مسلسل لرمضان السنة دى لأنى عندى ٣ أفلام الحمد لله.. التاريخ السرى لكوثر، كل سنة وانت طبب، والثالث مفاجأة باْذن الله لاتقل عن الفيلمين، أشوفكوا بعد رمضان فى السينما جمهوري الغالى...بحبكم اوووووي".

الفنانة زينة

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