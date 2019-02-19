شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت نجمة الإغراء الفرنسية بريجيت باردو عن حركة السترات الصفراء ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة الفرنسية بريجيت باردو بشكل مفاجئ للجميع جلسة نقاش نظمتها حركة " السترات الصفراء"، حيث أكدت باردو دعمها لحركة الاحتجاج الشهيرة، ووصفت المشاركين بها والقائمين عليها أنهم يمتلكون الكثير من الشجاعة.

وخلال حديث بريجيت باردو أكدت أن بالضرورة أن كل شيء يتغير في فرنسا ، نحن عالقون في حكومة لا نحبها " ، و ذلك حسب موقع " linternaute " .

نقلا عن موقع " minutes 20 " أشارت بريجيت باردون أن العديد من الفرنسيين معجبون بهذه الحركة كونها تحمل الكثير من الشجاعة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها بريجيت باردو دعمها لحركة الاحتجاج ضد سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ففي 28 نوفمبر 2018 و بعد أيام قليلة من بداية حركة" سترات صفراء " نشرت باردو علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " صورتها و هي ترتدي سترة صفراء وذلك دعما للحركة منذ بدايتها ، ايضا ظهرت بنفس الصورة واحدة من كلاب النجمة الشهيرة يرتدي أيضا سترة صفراء لهذه المناسبة.