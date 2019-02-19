محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب: كشفت شركة "Mad Solutions" عن البوستر الرسمي للجزء الثاني من فيلم "الكنز 2" والذي يحمل عنوان "الحب والمصير"، وذلك عبر الصفحة الرسمية للشركة على "إنستجرام". علقت الشركة المنتجة على البوستر قائلة: "بوستر فيلم الكنز 2 قريبًا بكل السينمات". عُرض الجزء الأول من فيلم "الكنز" عام 2017، وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما، بينهم محمد رمضان، محمد سعد، هند صبري، روبي، أمينة خليل، أحمد رزق. وهو عمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قريبًا بالسينمات.. البوستر الرسمي لـ"الكنز 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.