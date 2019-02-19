أشرف عبد الباقي يكشف عن مواعيد عرض "جريما في المعادي" ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، بصورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عن مواعيد عرض "مسرحية كلها غلط، جريما في المعادي" في محافظة بورسعيد.

وعلق على الصورة قائلاً: "هدفنا من عرض مسرحية كلها غلط كان إن كل الناس في مصر تشوف العرض وعشان كدة بنبدأ جولات المحافظات، جولتنا المرة دي في بورسعيد على مسرح المركز الثقافي أوبرا بورسعيد بدءًا من 3 مارس، العرض كوميدي بشكل مختلف من تدريبي وإخراجي".

يذكر أن آخر مشاركات أشرف عبد الباقي الفنية كانت في فيلم "إطلعولي بره" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، والذي تم عرضه العام الماضي.​

