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قال المُطرب الشعبي مجدى شطة، خلال استضافته في برنامج " واحد من الناس"، أنه كان سائق "توكتوك"، و بدأ الغناء بالصدفة حينما حثه المقربون على تقديم أغنية في ليلة الاحتفال بميلاد ابنته "جانا"، ونالت تِلك الأغنية إعجاب أهل منطقته ومن هُنا أتخذ طريقة للغناء في الأفراح الشعبية مؤكدًا أنه لم يقدم أي حفل.
وفي مواجهة ساخنة وجهه المُلحن الكبير حلمي بكر سؤالا لمجدي شطة، مُتهكمًا: "دراستك كانت أيه قبل التوكتوك؟"، وأردف: "يعني لو جبت لك قصيدة هتعرف تقراها؟"، ليرد مجدي "لأ".
سأل الملحن الكبير حلمي، بكر المطرب الشعبي مجدي شطة عن مؤهلة قبل ظهوره على الساحة الفنية وإنتشاره الفترة الأخيرة ورد شطة عليه
وأستمرارًا للأختبار سأله بكر عن معلوماته عن تكنيكات الغناء، سواء القرار أو الجواب، فأجابه شطة، "أنا مش حافظ السلم الموسيقى"، فقال بكر له: "انت المفروض تكون في جانب الغناء وليس في ساحة الغناء ممكن تشتغل في السينما، لكنك حالة مؤقتة ستنتهي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حلمي بكر يضع مجدي شطة في موقف مُحرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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