بالفيديو.. حلمي بكر يضع مجدي شطة في موقف مُحرج

صورة ارشيفية

كتب - أحمد أيوب:

قال المُطرب الشعبي مجدى شطة، خلال استضافته في برنامج " واحد من الناس"، أنه كان سائق "توكتوك"، و بدأ الغناء بالصدفة حينما حثه المقربون على تقديم أغنية في ليلة الاحتفال بميلاد ابنته "جانا"، ونالت تِلك الأغنية إعجاب أهل منطقته ومن هُنا أتخذ طريقة للغناء في الأفراح الشعبية مؤكدًا أنه لم يقدم أي حفل.

وفي مواجهة ساخنة وجهه المُلحن الكبير حلمي بكر سؤالا لمجدي شطة، مُتهكمًا: "دراستك كانت أيه قبل التوكتوك؟"، وأردف: "يعني لو جبت لك قصيدة هتعرف تقراها؟"، ليرد مجدي "لأ".

سأل الملحن الكبير حلمي، بكر المطرب الشعبي مجدي شطة عن مؤهلة قبل ظهوره على الساحة الفنية وإنتشاره الفترة الأخيرة ورد شطة عليه

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قائلاً:"كنت سواق توكتوك ولسه معايا لحد دلوقتي"، وذلك خلال إستضافتهم وجهاً لوجه في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة النهار.

وأستمرارًا للأختبار سأله بكر عن معلوماته عن تكنيكات الغناء، سواء القرار أو الجواب، فأجابه شطة، "أنا مش حافظ السلم الموسيقى"، فقال بكر له: "انت المفروض تكون في جانب الغناء وليس في ساحة الغناء ممكن تشتغل في السينما، لكنك حالة مؤقتة ستنتهي".