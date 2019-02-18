أبريل المقبل.. سيبولتورا يحيى حفل هيفي ميتال بلبنان

سيبولتورا كتب - أحمد عمرو: يحيى سيبولتورا باند، يوم الأحد الموافق 28 أبريل المقبل، حفل هيفي ميتال علي مسرح قصر بيروت بلبنان، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساء. بلبنان، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساء. يذكر أن سيبولتورا باند طرحت سابقا ألبوما بعنوان "Machine Messiah"، و الذي يضم 10أغاني من أبرزها "Cyber God"، "Sworn Oath" ،"Chosen Skin" ،"Silent Violence". Advertisements

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