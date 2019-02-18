الموت يُفجع أحلام بوفاة ابن عمها

كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 11:33 مساءً -

فُجعت الفنانة الإماراتية أحلام بوفاة ابن عمها، فنعته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشرت أحلام صورة قريبها على تويتر وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “اللهم ارحم ابن عمي عبدك عمر الشامسي واغفرله وعافه واعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الخطايا والذنوب أدعو له انه يسأل”.



كذلك، فقد نشرت أحلام تعليقاً ثانياً كتبت فيه: “بِسْم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجعي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى إبن عمي عمر محمد سالم الدويس الشامسي إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون”.