كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 11:33 مساءً -

لا تزال تصريحات الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “تخاريف” مادةً دسمة لأهل الصحافة وروّاد الإنترنت رغم مرور أيامٍ على بثها.

وبدأ جدل جديد في الساعات الماضية حول تصريح شيرين عبدالوهاب بأنه لا يوجد في العالم العربي فنانة أفضل منها باستثناء أم كلثوم.

وكانت شيرين قد أشارت في اللقاء التلفزيوني الى أنها تتمتع ببصمة صوت لا مثيل لها، مضيفةً أنه لا يتفوق عليها سوى أم كلثوم في الإمكانيات الصوتيّة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب: أنا الأفضل في العالم العربي بعد أم كلثوم.. ومن اختارت في ميكروباص حياتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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