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كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 11:33 مساءً -
نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام ظهرت فيها بلوك هندي غريب للغاية.
وقد علّقت دياب على الصورة بالقول “سافر، واستكشف وكون برياً. عش كما تحب، هذا ما فعلته في المكسيك. ذهبت إلى الأصول الهندية… طاقة إيجابية.”
واللافت أن مايا ظهرت في الصورة وهي تعتمد إطلالة هندية بامتياز ومن دون مكياج.
إليكم الصورة التي نالت أكثر من 49 ألف إعجاب:
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب بإطلالة هندية بامتياز.. “عش حياتك كما تُحبّ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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