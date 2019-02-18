انت الان تتابع تفاصيل خبر غموض وجدل حول وفاة مغنية الراب الكويتية دانة العليان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 11:28 مساءً - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تناقلتها مواقع السوشيال ميديا، عن وفاة مغنية الراب الكويتية دانة العليان، من دون صدور تصريح من جهات رسمية معنية بنبأ وفاتها.

وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان خبر وفاة مغنية الراب الكويتية، مرفقة الخبر بـ"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وأظهرت بعض التعليقات صحة الخبر بشكل "أولي"، وأوضحت أن خبر وفاتها نُشر قبل أربعة أيام، بينما هناك من طالب بحذف الصور والفيديوهات المسيئة لها، لكن لم يتم التأكد من صحة الخبر.

يذكر أن دانة العليان هي أول مغنية راب كويتية خاضت تجربة التمثيل مرة واحدة، بعدها شكت من سيطرة العلاقات الشخصية على الوسط الفني في الكويت بعيداً عن المهنية، وابتعدت عن الوسط الفني.

واكتسبت دانة العليان محبة جمهورها من عبارتها الشهيرة "مو هامني شي"، واستمر نجاحها بموهبتها المتميزة أساس انتشارها بأغاني الراب خاصتها.