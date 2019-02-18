بالفيديو.. زوجة وائل جسار تنشر بروفة "شكله بيهزر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت ميري جسار زوجة المطرب اللبناني وائل جسار مقطع فيديو من بروفة أغنيته الجديدة "شكله بيهزر"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". ومن المعروف أن الفنان وائل جسار انتهى من تسجيل الأغنية في لبنان قبل أيام، وهي من كلمات محمد البوغة.

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