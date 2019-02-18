السقا معلقًا على أفيش "كازابلانكا": "هاحضر العرض الخاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حرص الفنان أحمد السقا على تأييد صديقه الفنان أمير كرارة، الذي نشر صورة أفيش لفيلمه "كازابلانكا" عبر "إنستجرام".

قال كرارة واصفًا الصورة التي نشرها عبر حسابه، إنها ليست الصورة النهائية للبوستر الرسمي المقرر أن يصدر قريبًا وسيتصدره نخبة من نجوم السينما.

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وعلق السقا على الصورة قائلاً: "ربنا يكرمك يا حبيبي وتكسر الدنيا وان شاء الله العبد لله يحضر معاك عرض الفيلم"، ليرد عليه كرارة: "السقا ما بيرحمش".

يذكر أن أمير كرارة وأحمد السقا تعاونا من قبل في فيلم "هروب اضطراري" عام 2017.​