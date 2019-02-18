نقابة الموسيقيين عن التعديلات الدستورية: تُناسب متطلبات المرحلة الراهنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعلنت نقابة المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة وجموع الموسيقيين بجمهورية مصر العربية، دعمها للقيادة السياسية والمؤسسات التشريعية لإجراء تعديلات على مواد الدستور.
وقال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في بيان له الاثنين، إن إجراء التعديلات على الدستور يناسب متطلبات المرحلة الراهنة، ويحقق تطلعات المرحلة الحالية وتطلعات المصريين لحياة كريمة ومستقبل أفضل، ودعم مسيرة البلاد نحو الإصلاح والتطور.
وأكد "شاكر"، أن ترحيب نقابة الموسيقيين باتعديلات الدستورية نابع من إيمانها الكامل بالجهود والإنجازات غير المسبوقة والدور الذي يلعبه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسيرة البناء والتنمية الشاملة.
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