محمد رياض: عشقت أدب يوسف السباعي وسعدت بتجسيد شخصيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان محمد رياض إنه تمنى تجسيد شخصية الوزير السابق والأديب الكبير يوسف السباعي، قبل أن تعرض عليه، في مسلسل" فارس الرومانسية".

وأضاف رياض، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" في ذكرى ميلاد الراحل يوسف السباعي، أنه بدأ بعشق قراءة الروايات بأعمال يوسف السباعي، مشيرًا إلى أن المسلسل لم يغفل أي جزئية في تاريخ السباعي إلا وعرضها.

وعن كواليس التحضير للمسلسل، قال رياض إن مسلسل "فارس الرومانسية" استمر التحضير له أكثر من عام، موضحًا أن الكاتب الكبير طه حسين كان يقول دائمًا ليوسف السباعي: "يا ريتك طلعت زي أبوك"، في إشارة إلى جودة أدب الكاتب محمد السباعي.

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وأكد رياض أن الاتهامات التي طالت يوسف السباعي بأنه كاتب السلطة، لم تكن في محلها بالنظر إلى ما قدمه من خدمات جليلة للفن والآدب، لافتًا إلى تأسيسيه "نادي القصة" كمثال على هذه الخدمات.

يُذكر أن مسلسل "فارس الرومانسية" يعرض السيرة الذاتية للأديب الكبير الراحل يوسف السباعي منذ طفولته مرورًا بشبابه ودراسته في الكلية الحربية، وقربه من الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر ثم توليه وزارة الثقافة والإعلام، وعلاقته بالرئيس السادات.

المسلسل من بطولة محمد رياض، وتأليف أميرة أبو الفتوح، وإخراج صفوت القشيري، وعرض في عام 2003. ​