بالصور: أمير سعودي يوجه للإعلامية حليمة بولند رسالة شكر وتقدير بطريقته الخاصة

بعث الأمير سلمان بن فيصل، رسالة شكر لحليمة بولند، بسبب مساهمتها في أغنية ”لو تدري“ للفنان وسيم الفايز. ووثقت الإعلامية الكويتية عبر حسابها في ”سناب شات“ استلامها رسالة ”تقدير وشكر“ من الأمير السعودي سلمان بن فيصل.

ويبدو أن ”بولند“ ساهمت في تسويق الأغنية للفنان السعودي، مقدمة اعتذارها له عن عدم قدرتها حضور الحفل الخاص به بسبب تواجدها في العاصمة اللبنانية بيروت.

من جهته أعلن وسيم الفايز عبر حسابه في موقع ”تويتر“ عن إطلاق أغنيتة الجديدة ”لو تدري“، والتي دشنها الأمير سلمان بن فيصل.

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