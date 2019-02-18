شاهد.. أمير طعيمة يكشف عن كلمات "هتقول لربنا ايه" لأنغام قبل طرحها

كشف الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر صفحته الرسمية بموقع التديونات "تويتر"، عن كلمات "هتقول لربنا ايه" للمطربة أنغام

وذلك قبل أيام من طرح ألبوم "حالة خاصة جدا"، كاتبًا : "لما تقف يوم بين إيديه .. فكر شوية في السؤال ده .. قبل ما تجاوب عليه".

ومن المقرر أن يطرح الألبوم في الخميس 21 فبراير الجاري، ويضم 14 أغنية هم:

"حالة خاصة جدا" من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع

أحمد إبراهيم.

"ياريتك فاهمني" من كلمات نادرعبدالله وألحان تامر عاشور وتوزيع مادي.

"هتقول لربنا ايه" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.

"حبايبنا" من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع أحمد إبراهيم.

"على حسك في أيامي" من كلمات جمال الخولي وألحان خالد عز وتوزيع أحمد إبراهيم.

"ولا دبلت" من كلمات نورالدين محمد وألحان أحمد العتباني وتوزيع

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أحمد إبراهيم.

"بقول نسياك" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد عبيه وتوزيع وليد فايد.

"نزوة" من كلمات سلطان صلاح وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي.

"بتوصفني بتكسفني" من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.

"هدنة" من كلمات صابر كمال وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشي.

"أساميك الكتيرة" من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي.

"متطمنة" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد عبية وتوزيع أحمد إبراهيم.

"ليلى" من كلمات كاترين معوض وألحان هشام بولس وتوزيع طارق عاكف.

"هبدأ من الآخر" من كلمات عصام حسني وألحان مصطفى العسال وتوزيع كريم أسامة.