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رامي عياش ميكانيكي في قصة حب

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كتبت_إسراء البيهوني


شارك المطرب اللبناني رامي عياش، صور له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين القصير تويتر، ظهر فيها من كواليس كليب أغنيته الجديدة "قصة

حب". 

واتضح من الصور التي شاركها رامي عياش أنه يظهر في الكليب بشخصية ميكانيكي سيارات، معلنًا عن

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اقتراب موعد طرح الكليب. 

يذكر أن الفنان رامي عياش يضع اللمسات النهائية على مسلسله الجديد الذي يخوض به السباق الرمضاني مع المخرجة رشا هشام شربتجي، ولم يحدد رامي حتى الآن اسم المسلسل.


 

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