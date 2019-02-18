بالفيديو.. لحظة التقاء دي جي خالد بابنه بعد عودته من السفر

أعرب الدي جي العالمي خالد عن فرحته بعودة ابنه من السفر، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ظهر من خلال الفيديو لحظة التقائه بابنه.
يذكر أن الدي جي العالمي خالد طرحمؤخرا ألبوم بعنوان "Father of Asahd"، كما وُلد الدي جي خالد في نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأميركية عام 1975 لأبوين فلسطينيَّين، و ترعرع هناك، كما أستطاع أن
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