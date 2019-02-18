بالفيديو.. لحظة التقاء دي جي خالد بابنه بعد عودته من السفر

كتب - أحمد عمرو:

أعرب الدي جي العالمي خالد عن فرحته بعودة ابنه من السفر، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ظهر من خلال الفيديو لحظة التقائه بابنه.

يذكر أن الدي جي العالمي خالد طرح

مؤخرا ألبوم بعنوان "Father of Asahd"، كما وُلد الدي جي خالد في نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأميركية عام 1975 لأبوين فلسطينيَّين، و ترعرع هناك، كما أستطاع أنيصل إلى الصدارة في زمن قياسي و تم ترشيحه في عام 2017 لجائزة أفضل فنان ناشئ في حفل جوائز غرامي، و استطاع أن يحقق نجاحات واسعة جعلت منه ثرياً بالمال والشهرة.