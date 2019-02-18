" مونيا سيطرة" .. أول كليبات التونسية مونيا العرفاوى

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اصدرت الفنانة التونسية مونيا العرفاوي أغنية "مونيا سيطرة" وهي التجربة الأولى لها فى عالم الغناء، من كلمات وألحان بلال رمزي وتوزيع موسيقي باسم منير والمخرج جميل جميل المغازي الذي قدم مونيابشكل مختلف وأكثر جرأة، حيث قدمها للجمهور من خلال أول أعمالها الغنائية «الفتاة الدلوعة» كما اعتمد الكليب على تقديم عدد من الشباب والفتيات
مونيا العرفاوي عرفها الجمهور كممثلة وتعرف الجمهور المصري عليها في الفترة الأخيرة من خلال شخصية «حسناء» التي قدمتها في مسرحية العيال تكسب وعرضت بالقاهرة والإسكندرية.
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