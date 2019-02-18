بالفيديو.. سمر تطرح "ضحكينا يا دنيا " بعد "غيرو"

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طرحت المطربة سمر أغنية جديدة لها علي طريقة الفيديو كليب بعنوان " ضحكينا يا دنيا " عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "يوتيوب"، ويأتي ذلك بعد طرحها لأغنية "غيرو" والتي قامت بطرحها منذ ما يقرب من 15 يوم فقط، وحققت من خلال نجاح، حيث نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور .
وتسعى سمر خلال الفترة الحالية لطرح أكثر من أغنية، تتعاون فيهم مع عدد كبير من نجوم الغناء، وتقوم بتصويرهم علي طريقة الفيديو كليب، خاصة أن أغانيها شهدت نجاح وسط الجمهور منها أغنية " يادنيا هزي وسطك" .
وتتعاون سمر في أغنية "ضحكينا يا دنيا" مع كبار صناع المزيكا، وهي من
شاهد الفيديو:
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