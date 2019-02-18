بالفيديو.. سمر تطرح "ضحكينا يا دنيا " بعد "غيرو"

المطربة سمر

كتب-باسل عاطف

طرحت المطربة سمر أغنية جديدة لها علي طريقة الفيديو كليب بعنوان " ضحكينا يا دنيا " عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "يوتيوب"، ويأتي ذلك بعد طرحها لأغنية "غيرو" والتي قامت بطرحها منذ ما يقرب من 15 يوم فقط، وحققت من خلال نجاح، حيث نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور .

وتسعى سمر خلال الفترة الحالية لطرح أكثر من أغنية، تتعاون فيهم مع عدد كبير من نجوم الغناء، وتقوم بتصويرهم علي طريقة الفيديو كليب، خاصة أن أغانيها شهدت نجاح وسط الجمهور منها أغنية " يادنيا هزي وسطك" .

وتتعاون سمر في أغنية "ضحكينا يا دنيا" مع كبار صناع المزيكا، وهي من

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كلمات ملاك عادل، ألحان مدين، وتوزيع أشرف البرنس، وهندسة صوت هاني محروس، ومن إنتاج سمر، و توزيع ديجيتال فري ميوزيك - نصر محروس، وتولي مسئولية إخراج الكليب عبد المنعم ربيع، وتظهر وهي داخل إحدى المناطق الشعبية . يذكر أن أغنيتها الأخيرة "غيرو" من إخراج ياسر سامي ومن كلمات الشاعر عبدالمنعم طه، ومن ألحان فارس فهمي، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، وماستر وصوت هاني محروس.

شاهد الفيديو: