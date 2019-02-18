بالفيديو.. حرقة الظنا الأكثر استماعًا في ألبوم أسماء لمنور الجديد

كتبت_إسراء البيهوني

تصدرت أغنية "حرقة الظنا" للفنانة المغربية أسماء لمنور، ترتيب أغاني ألبومها الجديد "أوساط النجوم 2019"، وتم طرحه من قبل شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على المتاجر الإلكترونية، قبل 4 أيام بالتزامن مع عيد الحب.

وحققت أغنية أسماء لمنور «حرقة الظنا» مليون مشاهدة على يوتيوب، لتنتزع

صدارة الأكثر استماعًا في الألبوم، فيما جائت أغنية «تبسم» في المركز الثاني برصيد 546 ألف مشاهدة، بعدها أغنية «أوساط النجوم» في المركز الثالث برصيد 335 ألف مشاهدة.

ويضم ألبوم أسماء لمنور الجديد 15 أغنية متنوعة

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هي: «كل يوم، الحب نعمة، أوساط النجوم، الظروف، أزهم عليه، أخطيت، صنم، تبسم، ششش، أفا والله، سين وجيم، حرقة الظنا، فكر أكثر، يا محترم».

وتتعاون أسماء لمنور في ألبومها، مع عدد من الشعراء والملحنين العرب، ومنهم: حمد العامري، جلال الحمداوي، فهد المساعد، ياسر بو علي، هشام السكران، يم، عبدالقادر الهدهود، زيد نديم، والمايسترو المصري هاني فرحات، وآخرون.