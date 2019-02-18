بالفيديو.. حرقة الظنا الأكثر استماعًا في ألبوم أسماء لمنور الجديد

تصدرت أغنية "حرقة الظنا" للفنانة المغربية أسماء لمنور، ترتيب أغاني ألبومها الجديد "أوساط النجوم 2019"، وتم طرحه من قبل شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على المتاجر الإلكترونية، قبل 4 أيام بالتزامن مع عيد الحب.
وحققت أغنية أسماء لمنور «حرقة الظنا» مليون مشاهدة على يوتيوب، لتنتزعصدارة الأكثر استماعًا في الألبوم، فيما جائت أغنية «تبسم» في المركز الثاني برصيد 546 ألف مشاهدة، بعدها أغنية «أوساط النجوم» في المركز الثالث برصيد 335 ألف مشاهدة.
ويضم ألبوم أسماء لمنور الجديد 15 أغنية متنوعة
وتتعاون أسماء لمنور في ألبومها، مع عدد من الشعراء والملحنين العرب، ومنهم: حمد العامري، جلال الحمداوي، فهد المساعد، ياسر بو علي، هشام السكران، يم، عبدالقادر الهدهود، زيد نديم، والمايسترو المصري هاني فرحات، وآخرون.
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