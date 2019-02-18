مصطفى خاطر: أدوار البطولة لا تستهويني.. والجمهور بحاجة لضحكة تخرج من القلب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يسعى الفنان المصري مصطفى خاطر لصناعة أرضية جماهيرية في بداية مشواره الفني من خلال مشاركته في أعمال البطولة الجماعية، ومناقشة القضايا التي تخص بالمرأة.

وفي لقاء خاص أجراه مع "فوشيا" بين أنه يحاول الوصول لشكل مختلف من الكوميديا في مسلسله "طلقة حظ"، موضحًا تفاصيل فيلمه الأخير "أهل الكهف" وعن ما اذا كانت ستتدخل الرقابة في تغيير اسمه أم لا.

وكشف الفنان مصطفى خاطر أسباب نجاح "مسرح مصر" منذ انطلاقه وحتى الآن وتطورات تفاصيل برنامجه التلفزيوني "عم شكشك".

يذكر أن مصطفى خاطر قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة، أبرزها "مسرح مصر" ومسلسلات منها نيللي وشريهان، دلع بنات وهبانة.