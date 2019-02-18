متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يسعى الفنان المصري مصطفى خاطر لصناعة أرضية جماهيرية في بداية مشواره الفني من خلال مشاركته في أعمال البطولة الجماعية، ومناقشة القضايا التي تخص بالمرأة.
وفي لقاء خاص أجراه مع "فوشيا" بين أنه يحاول الوصول لشكل مختلف من الكوميديا في مسلسله "طلقة حظ"، موضحًا تفاصيل فيلمه الأخير "أهل الكهف" وعن ما اذا كانت ستتدخل الرقابة في تغيير اسمه أم لا.
وكشف الفنان مصطفى خاطر أسباب نجاح "مسرح مصر" منذ انطلاقه وحتى الآن وتطورات تفاصيل برنامجه التلفزيوني "عم شكشك".
يذكر أن مصطفى خاطر قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة، أبرزها "مسرح مصر" ومسلسلات منها نيللي وشريهان، دلع بنات وهبانة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى خاطر: أدوار البطولة لا تستهويني.. والجمهور بحاجة لضحكة تخرج من القلب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.