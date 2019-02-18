جيجي حديد دون حواجب في عرض بيربري.. وإيرينا شايك تُشعّ أناقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيش عارضة الأزياء العالمية من أصولٍ فلسطينية "جيجي حديد" أكثر فترات حياتها انشغالًا، فبعد انتهائها من المُشاركة بفعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، سافرت العارضة آلاف الأميال باتّجاهها إلى لندن، وذلك من أجل المُشاركة في أسبوع الموضة الذي بدأ للتوّ هُناك.

وفي أولى مُشاركاتها، كان لجيجي نصيبٌ في عرض مجموعة خريف/ شتاء 2019 لعلامة بيربري الإنجليزية، إذ لفتت الأنظار بأكثر من عُنصر فور لمس قدمها مِنصّة عروض الدّار العريقة.

وبدءًا بإطلالتها، دمجت الشّقيقة الكُبرى لبيلا حديد ستايل السبور مع السمارت كاجوال، فارتدت تي شيرت بولو لونه أبيض، وفوقه جاكيت تصميمه غريب جاء باللونين الأبيض والأسود ومن دون أكتاف، نسقته مع تنورة سوداء قصيرة، وانتعلت في قدميها بوطا أسود عالي الرّقبة.

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أمّا الحصّة الكبرى من الغرابة فكانت لوجه جيجي، إذ عَمل خُبراء التّجميل على إخفاء حاجبيها لكي يلفتوا الأنظار إلى تسريحة شعرها المجنونة، فحوّلوا خصلات شعرها الأمامية إلى زينة وجه بنمط الزّخارف، وحرصت جيجي أن تُبقي تعابير وجهها دراماتيكية وجدّية تماشيًّا مع فكرة الإطلالة والشعر والعرض.

وبالانتقال للحديث عن إطلالة حبيبة الممثل العالمي برادلي كوبر، خيّمت "الأريحية" على زي إيرينا شايك، فاختارت أزياءً أنيقة تألّفت من تنورة البنسل بفتحة جانبية طويلة، نسقت معها قميصًا لونه أسود وفوقه ربطة عُنقٍ بيضاء.

وأضافت شايك المزيد إلى طولها بانتعال كعب بيربري الأيقوني الذي جاء بألوان شعار العلامة الشهيرة، واختتمت إطلالتها بارتداء واحد من أكثر معاطف بيربري شُهرةً، الترنش، والذي تزيّن بطبعة كاروهات العلامة الشّهيرة.