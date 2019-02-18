مُراد يلدريم يعود بعد غياب بفيلم جديد.. وهذه الفنانة بطلته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعد النجم التركي مراد يلدريم للعودة إلى جمهوره بعد فترة من الغياب من خلال فيلم جديد يحمل اسم Dumlupinar، إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم الفنانة الشهيرة فرح زينب، بالإضافة إلى وغور جونيش، وعلي أتاي زوج الفنانة هازال كايا، وإسماعيل حاجوغلو.

والفيلم من إخراج عمر فاروق صوراك، وبدأت الاستعدادات له فعليًا هذا الأسبوع تحت إشراف المنتج مصطفى أوسلو، بحسب ما ذكرت صحف تركية.

وكان مراد يلدريم الذي غاب فترة طويلة عن جمهوره بسبب انشغاله بحياته الخاصة بعد ارتباطه بالمغربية إيمان الباني قد وعد جمهوره في أحد حواراته الصحافية الأخيرة بمفاجأة كبيرة وعودة قوية.

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يُذكر أن يلدريم كان حقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي من خلال مسلسل "عاصي" بشخصية أمير والذي شارك في بطولته إلى جانب النجمة التركية توبا بويوكستون بشخصية "عاصي".

وزادت شهرة يلدريم في العالم العربي بشكل كبير بعد زواجه من ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني والتي تجمعها صداقة مميزة بالفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني، ويتشارك حسني وبوسيل باستمرار بصور تجمعهما بالنجم التركي وزوجته، كما حرصا على حضور حفل زفافهما الذي أقيم على الطريقة المغربية.