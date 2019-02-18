شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى فى وسط البلد طوال اليوم بسبب معجزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار استعداده لخوض سباق دراما رمضان القادم الذى يشارك فيه بمسلسلي "فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع بالإضافة إلى مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا، تواجد كريم بالأمس طوال اليوم فى وسط البلد، وتحديداً شارع طلعت حرب على مدار اليوم من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الحادية عشر مساء بشارع طلعت حرب تحديداً من أجل تصوير عدد من المشاهد الخارجي التى يتضمنها مسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذى يلعب فيه شخصية باسم "معجزة".

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة على ربيع ويشارك فيه العديد من النجوم بجانب كريم عفيفى أبرزهم صابرين، صلاح عبد الله، ملك قورة، طارق عبد العزيز ومن تأليف اياد ابراهيم وإخراج وائل إحسان.