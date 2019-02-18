بعد "يا دنيا هزى وسطك".. سمر تعود بكليب "ضحكينا يا دنيا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حاولي مرة تلاعبينا معاكي، وكفاياكي يادنيا لعب بينا".. بمثل هذه الكلمات فاجأت المطربة سمر جمهورها بإطلاق أجدد أغانيها المصورة "ضحكينا يا دنيا". وتعيد هذه الأغنية سمر التى اشتهرت بأغنية "يا دنيا هزي وسطك" إلى الساحة الفنية بعد قرابة أسبوعين فقط عن إطلاقها آخر كليباتها "غيرو"، وتتغنى خلالها بكلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أشرف البرنس، وجسدت فيه دور الفتاة الشعبية الفاتنة تحت إخراج عبد المنعم ربيع. Advertisements

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