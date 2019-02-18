شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم مع هشام سليم فى المنطقة الصناعية بأكتوبر بسبب "كلبش 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة هيدى كرم خلال الأيام الماضية من تصوير مشاهدها فى الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" فى المنطقة الصناعية بأكتوبر، وتتكتم "هيدى" على تفاصيل دورها به، وأعربت عن سعادتها البالغة بالانضمام لهذا المسلسل لما حققه من نجاح كبير خلال العامين الماضيين على مدار جزأيه الأول والثانى، جعل الجمهور ينتظره فى رمضان 2019 مما يحمل فريق العمل بالكامل مسئولية كبيرة تجاه هذا الجمهور الذى ينتظر المسلسل.

وعن دورها فى المسلسل اكتفت بقولها : "دورى فى كلبش مفاجأة كبيرة، من خلال شخصية ألعبها للمرة الأولى".

على جانب آخر بدأت هيدى كرم تصوير مشاهدها فى المسلسل مؤخراً مثلما صرحت لنا عبر مشاهد مع الفنان هشام سليم فى المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.

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