شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يقتحم سوق الحفلات بـ"أقوى حفلة فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره بإعلانه عن قرب دخوله سوق الحفلات الغنائية بشكل رسمي عبر نيته إحياء أولى حفلاته الجماهيرية قريبًا. وقرر رمضان عمل ما يشبه الاستفتاء الجماهيري عبر منصة السوشيال ميديا بنشره "بوست" مطالبًا متابعيه المشاركة بـ"لوف" إذا أرادوا رؤيته فى حفل غنائي عما قريب، قائلًا "لو الجمهور طلب مني أعمل حفلة هعملكم أقوى حفلة فى مصر". Advertisements ومن ناحية أخرى، يستعد رمضان حاليًا لإطلاق أجدد أغانيه المصورة "فيروس"، والتى تعقب النجاح الجماهيري غير المسبوق لآخر كليباته "مافيا"، والذى تخطت مشاهداته حاجز الـ68 مليون مشاهدة على اليوتيوب.



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