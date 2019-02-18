"بالشعارات السياسية" روز ماكجوان تشارك بعرض أزياء Vivienne Westwood فى لندن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الممثلة الأمريكية روز ماكجوان بعرض أزياء دار " Vivienne Westwood " و ذلك ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن " London Fashion Week " .
فقد ظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 45 عام على منصة العرض بملابس تحمل عددا من الشعارات السياسية من ابرزها " الديمقراطية " والمفكرين الأحرار ، كما ظهرت بغطاء رأس يحمل كلمة " ملائكة " .
يذكر أن روز ماكجوان قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية ، ومن " Dead Awake " و " Conan the Barbarian " و " Rosewood Lane " و " Chosen " و " The Tell-Tale Heart " ، و غيرهم .
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