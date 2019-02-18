شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق اللى مابغيتوش.. أغنية جديدة للمغربية زينة الداودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "شديت الطريق اللى مابغيتوش، بكيت وبكيت وتحرقوا الرموش الحب اللى كان طلع مامنوش".. بمثل هذه الكلمات فاجأت المطربة المغربية زينة الداودية جمهورها العربى بإطلاق أجدد أغانيها "وتستمر الحياة"، والتى أطقتها بشكل فيديو كليب ليريكال.

وتعيد هذه الأغنية الداودية إلى الساحة الغنائية بعد أقل من شهر عن إطلاق كليب "أنا لو"، أول أغنية باللهجة المصرية والتى خاضت خلالها تجربة الدخول إلى السوق المصرى لأول مرة، وتعاونت خلالها مع الفنان عصام كاريكا، واحتفلت بإطلاقها رسميًا خلال زيارتها الأولى للقاهرة نهاية يناير الماضى.

وتعتبر هند الحنونى الشهيرة بلقب زينة الداودية من أشهر أيقونات الموسيقى الشعبية المغربية حاليًا، وانطلقت فى رحلتها الفنية منذ أكثر من 10 سنوات، وبدأتها بالغوص فى غمار موسيقى الراى، ولُقبت بـ"الشابة زينة"، قبل أن تطارد شغفها الحقيقى بفن العيطة أى الموسيقى الشعبية، ومن أشهر أغانيها "سيدتى" "نسمح وماننساش" و"قلبى نداويه".





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