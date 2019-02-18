مؤلف "اللعبة" ينشر صورة من كواليسه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشر المؤلف أحمد سعد والي، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، صورة من كواليس مسلسله الجديد "اللعبة"، المقرر عرضة ضمن السباق الرمضاني المقبل. وظهر في الصورة الفنانان هشام ماجد ومحمد ثروت.
تدور أحداث مسلسل "اللعبة" في إطار من الكوميديا. وهو عمل بطولة مي كساب، هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني.
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