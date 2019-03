فيديو وصور| "The Lego 2" يتربع على عرش شباك التذاكر الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نجح فيلم الرسوم المتحركة "The Lego 2" في تصدر شباك التذاكر الأمريكي، محققًا إيرادات تخطت 60 مليون دولار، في ثالث أسابيع عرضه، مزيحًا فيلم الخيال العلمي والمغامرات "Alita: Battle Angel" إلى المركز الثاني، بإيرادات تخطت 40 مليون دولار، في أول أسابيع عرضه.

احتل المركز الثالث فيلم الرومانسية والكوميديا "Isn’t It Romantic"، بإيرادات بلغت 22 مليون دولار، في أول أسبوع لعرضه، بينما جاء في المركز الرابع فيلم الكوميديا "What Men Want" بـ37 مليون دولار، في ثالث أسابيع عرضه، وفي المركز الخامس فيلم الرعب "Happy Death 2U" بـ14 مليون دولار، في ثاني أسابيع عرض.