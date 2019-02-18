تنتظر دوقة ساسيكس ميجان ماركل طفلها الأول من زوجها الأمير هاري، إذ تظل تفاصيل حملها وولادتها محل اهتمام وسائل الإعلام العالمية. لذا قررت مصورة المشاهير الساخرة أليسون جاكسون تخمين شكل العلاقة بين ميجان وهاري حاليًا استعدادًا لاستقبال طفلهما الأول.

ومن المعروف أن جاكسون تسخر بصورها من العائلة المالكة والمشاهير عامة.

وعبرت جاكسون من خلال صورها عن كيف يقضي الزوجان الأشهر الأخيرة قبل الولادة، بما فى ذلك انتقاء ملابس الأطفال وممارسة اليوجا قبل الولادة.

واظهر الصور هاري وهو يلعب دور الزوج المطيع في محاولة للاستماع إلى نبضات قلب الطفل، حسبما أوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي حديث عن صورها في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت المصورة جاكسون إن الصور التى تلقطتها تسبب لها مشاكل.

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كانت هذه تفاصيل خبر في اللحظات الأخيرة قبل الولادة.. صور كوميدية للأمير هاري وميجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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