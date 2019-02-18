توعَّد الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، في مقطع فيديو وثَّقه، ونشره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مطلق إشائعة وفاته.
وأكد خالد عبدالرحمن (البالغ من العمر 53 عامًا) أنَّه سيقاضي من يقف خلف إشاعة وفاته، وكلّ شخص أسهم بنشر الإشاعة.
وعلق: ”أسعد الله صباحكم، حابب أطمنكم أنا بخير، والشخص اللي تسبب بالإشاعة بإذن الله، فيه تدابير بإقامة دعوى وشكوى ضده، وبإذن الله يتأدب هو وغيره“.
وكانت أنباء راجت عن وفاة الفنان السعودي خالدعبدالرحمن جراء حادث سير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الفنان خالد عبدالرحمن يتوعد مطلق إشاعة وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.