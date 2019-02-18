بالفيديو: الفنان خالد عبدالرحمن يتوعد مطلق إشاعة وفاته

توعَّد الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، في مقطع فيديو وثَّقه، ونشره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مطلق إشائعة وفاته.

وأكد خالد عبدالرحمن (البالغ من العمر 53 عامًا) أنَّه سيقاضي من يقف خلف إشاعة وفاته، وكلّ شخص أسهم بنشر الإشاعة.

وعلق: ”أسعد الله صباحكم، حابب أطمنكم أنا بخير، والشخص اللي تسبب بالإشاعة بإذن الله، فيه تدابير بإقامة دعوى وشكوى ضده، وبإذن الله يتأدب هو وغيره“.

وكانت أنباء راجت عن وفاة الفنان السعودي خالدعبدالرحمن جراء حادث سير.