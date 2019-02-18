بالفيديو.. محمد منير يطرح خامس أغنياته من ألبومه "وطن"

طرح الكينج محمد منير، خامس أغنياته من ألبومه المقبل بعنوان "إبعد عينيك عني"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي من كلمات مجدي نجيب، و ألحان وجيه عزيز.
يذكر أن الكينج محمد منير أحيا مؤخراٌ حفل غنائي ضخم فى القرية العالمية فى دبى، وذلك يوم الجمعة الماضي، وسط حضور جماهيرى ضخم، كما تفاعل كبير بين جماهيره
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