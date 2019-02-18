في ميلادها الـ 45..معلومات لا تعرفها عن نادين لبكي المرشحة للأوسكار

كتبت_إسراء البيهوني

يصادف اليوم 18 فبراير عيد ميلاد المخرجة اللبنانية نادين لبكى، التى أكملت عامها الـ 45.

تعد نادين لبكي، واحدة من نجمات الوطن العربي اللواتي اشتهرن بتقديم أعمال فنية مثيرة للجدل والتى تنافس على الأوسكار هذا العام من خلال فيلمها الجديد "كفر ناحوم".

في عيد ميلادها 5معلومات لا تعرفها عن نادين لبكي..

نادين لبكي ممثلة ومخرجة وصانعة أفلام لبنانيةٌ درست الإعلام بجامعة القديس يوسف في بيروت وحصل مشروع

التخرج الخاص بها على جائزة في باريس عام 1998.

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اتجهت إلى إخراج الإعلانات والفيديو كليب حيث تعد من أشهر مخرجات الفيديو كليب العربيات، شاركت في بداية التسعينيات في مسابقةٍ للمواهب تحت اسم “استوديو الفن” لسيمون أسمر وشاركت في مسابقة الإخراج قدمت خلالها فيديو كليب لمطربةٍ اسمها كارلا تحت اسم “حبيبي يا”.

ومن بعدها قدمت مجموعةً كبيرةً من الأغاني المصورة والتي اشتهرت بها كان أولها كليب لبسكال مشعلاني وكاتيا حرب وغيرهم إلى أن قدمت أول أغاني نانسي عجرم “أخصمك آه” والتي لاقت نجاحًا غير عاديًا، وتلتها مجموعة أخرى لأغاني نانسي بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ من الكليبات لمجموعةٍ كبيرةٍ من النجوم.

في عام 2007 حضرت مهرجان كان السينمائي الدولي لكتابة فيلم “سكر بنات” .

كما شاركت كممثلة لأول مرة من خلال فيلم “البوسطة”، ويعتبر فيلم سكر بنات أول فيلم سينمائي طويل لها بعد إخراجها للعديد من الكليبات لفنانين أشهرهم نانسي عجرم.