شاهد.. صورة سعد لمجرد في الطفولة تثير سخرية جمهوره

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نشر الفنان سعد لمجرد، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة نادرة له وهو في مرحله الطفولة وبصحبته والدته، وعلق عليها كاتبًا:"بحبك يا أمي".
يذكر أن انتهى الفنان المغربى ، من تصوير كليب جديد بعنوان "الله ينصر سيدنا" ومن المقرر طرحه قريباعلى الفضائيات.
ومن المعروف أن سعد لمجرد، طرح مؤخرا كليب "بدك ايه"، وتخطى الكليب مشاهدات لـ 16 مليونا و479 ألف مشاهدة، بعد طرحه في منتصف ديسمبر الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
وتعد هذه الأغنية بمثابة عودة لـ سعد لمجرد، إلى الحياة الفنية من جديد، بعد خروجه من السجن للمرة الثانية على التوالي، على ذمة قضايا اغتصاب متهم فيها.
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