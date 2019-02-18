أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض"كلها غلط" في بورسعيد

كتبت - بتول عماد:

كشف النجم أشرف عبد الباقي عن موعد عرض مسرحيته "كلها غلط"، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع تبادل الصور "إنستجرام"، حيث روج لمسرحيته "جريما في المعادي"، و علق كابتاٌ: "هدفنا مع عرض مسرحية كلها غلط كان ان كل الناس في مصر تشوف العرض وعشان كده بنبدأ جولات المحافظات.. جولتنا المرة دي في بورسعيد على مسرح المركز الثقافي أوبرا بورسعيد بدءا من ٣ مارس .. العرض كوميدي بشكل

مختلف من تدريبي واخراجي ".

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي يقدم برنامج بعنوان "قهوة أشرف"، و يستضيف نجوم الفن ونماذج من الشباب المكافح أصحاب الأفكار والمشاريع التجارية المختلفة، ويعرض عبر شاشة قناة الحياة، فى العاشرة مساء كل ثلاثاء، وظهر به عدد من النجوم منهم محمد هنيدى، محمود البزاوى، مصطفى خاطر، سليمان عيد، طاهر أبو الليل، سامح حسين، صلاح عبد

الله، أحمد السعدنى، شيماء سيف، أحمد رزق، سلوى خطاب، حمدى الميرغنى، محمد أنور، أمير كرارة، محمود عبد المغنى، علاء مرسى، بيومى فؤاد.