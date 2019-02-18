كشف النجم أشرف عبد الباقي عن موعد عرض مسرحيته "كلها غلط"، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع تبادل الصور "إنستجرام"، حيث روج لمسرحيته "جريما في المعادي"، و علق كابتاٌ: "هدفنا مع عرض مسرحية كلها غلط كان ان كل الناس في مصر تشوف العرض وعشان كده بنبدأ جولات المحافظات.. جولتنا المرة دي في بورسعيد على مسرح المركز الثقافي أوبرا بورسعيد بدءا من ٣ مارس .. العرض كوميدي بشكلمختلف من تدريبي واخراجي ".
يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي يقدم برنامج بعنوان "قهوة أشرف"، و يستضيف نجوم الفن ونماذج من الشباب المكافح أصحاب الأفكار والمشاريع التجارية المختلفة، ويعرض عبر شاشة قناة الحياة، فى العاشرة مساء كل ثلاثاء، وظهر به عدد من النجوم منهم محمد هنيدى، محمود البزاوى، مصطفى خاطر، سليمان عيد، طاهر أبو الليل، سامح حسين، صلاح عبد
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف عبد الباقي يكشف موعد عرض"كلها غلط" في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.