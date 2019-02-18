بالفيديو.. كده باي تتصدر ألبوم نوال الزغبي الجديد

كتبت_إسراء البيهوني

تصدرت أغنية "كده باي" للفنانة نوال الزغبي، ترتيب أغاني ألبومها الذي يحمل نفس الاسم، وتم طرحه على المتاجر الإلكترونية، قبل 3 أيام بالتزامن مع عيد الحب.

حققت أغنية "كده باي" 250 ألف مشاهدة على يوتيوب، لتحتل المركز الأول من حيث نسب المشاهدة، وجاءت أغنية

"جوه قلبي" في المركز الثاني برصيد 190 ألف، وفي المركز الثالث أغنية "صبح صبح" برصيد 126 ألف مشاهدة على يوتيوب.

يتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة

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العراقية، وهي: «كده باي، ما تصبح صبح، جوا قلبه، محاية، مش خايفة، اللي براسي عملته، اه يا سيدي، مية وجع، الجمال له ناسه، ايام صعبة».

ويعد الألبوم أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات، وتعاونت «نوال» في الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري.