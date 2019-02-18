شاهد.. وائل جسار يحيي حفلًا غنائيًا بدبي

وائل جسار

كتب - أحمد أيوب:

يحيي المطرب اللبناني وائل جسار، يوم 22 مارس المقبل، حفلا غنائيا داخل إحد الفنادق الكبرى بدبي.

ومن المقرر أن يقدم "جسار" خلال الحفل باقة متنوعة

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من أغنياته الشهيرة منها: "حب ومتحبش، رسالة حب مرمية، يوم زفافك، قال فاكرني، خليني ذكرى، كل دقيقة شخصية".

وكان وائل جسار قد طرح مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "ليلة هنا" وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان نور السعد، وتوزيع موسيقي أحمد أمين، منتج منفذ جمال ياسين، وهي من إنتاج شركة أربيكا.