زينة تكشف حقيقة مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل

زينة

كتبت - بتول عماد:

كشفت النجمة زينة حقيقة مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث علقت كاتبة: "إحساسك وصوتك وحبي للأغنية اصلا مبروك ودايما متفوق علي نفسك يا عالمي.. أنا مبسوطة اني بمثل أمام كاميرا انت خلفها الكليب تحفه فيلم قصير وصورة رهيبة.. تانيا، بعتذر لجمهوري اني لم ولن

اتفق علي مسلسل لرمضان السنة دي لأني عندي ٣ أفلام الحمد لله التاريخ السري لكوثر، كل سنة وانت طبب والثالث مفاجأة بإذن الله لاتقل عن الفيلمين..اشوفكوا بعد رمضان في السينما جمهوري الغالي..بحبكم".

يذكر أن الفنانة زينة تشارك في بطولة فيلم بعنوان "التاريخ السري لكوثر"، و

الذي تدور قصة الفيلم حول الأحداث التي تلت ثورة يناير، و تتناول فكرة ضرورة أمتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لإستعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة، و هو بطولة كل من ليلى علوي، إيناس كامل، عبدالرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين، و الفيلم من تأليف و إخراج محمد أمين.