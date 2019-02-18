كتبت_إسراء البيهوني نشر الفنان محمد رمضان صورة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وعلق عليها قائلا:" لو الجمهور إداني الإشارة إني أعمل عليها قائلا:" لو الجمهور إداني الإشارة إني أعملحفلة هعملكم #أقوى_حفلة_في_مصر لو عايزين الحفلة إعملوا ". Advertisements جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل تصوير "زلزال" برفقة الفنانة حلا شيحا.

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان لـ الجمهور:" هعملكوا أقوي حفلة في مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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