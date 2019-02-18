مارس المقبل.. يارا تحيى حفلا غنائيا بالقرية العالمية

يارا

كتب - أحمد عمرو:

تحيى النجمة يارا حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 1 مارس من الشهر المقبل، بالقرية العالمية دبي، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام

الساعة 9 مساء.

يذكر أن المطربة يارا طرحت سابقا كليب "مليت"، كما يعد أول تعاون يجمع بين يارا و

Advertisements

الدوزي، وتم تسجيل الأغنية بين بلجيكا وفرنسا ولبنان، و تم تصوير الكليب في لبنان، و هو من إخراج جيل الغرابي، و الأغنية من كلمات عبد القادر الدوزي، و ألحان الدي جي يوسف.