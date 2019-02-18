مارس المقبل.. يارا تحيى حفلا غنائيا بالقرية العالمية

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ياراكتب - أحمد عمرو:
تحيى النجمة يارا حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 1 مارس من الشهر المقبل، بالقرية العالمية دبي، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمامالساعة 9 مساء.
يذكر أن المطربة يارا طرحت سابقا كليب "مليت"، كما يعد أول تعاون يجمع بين يارا و
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